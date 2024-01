Fibre : une filiale de SFR écope de 25 millions d’euros de pénalités pour son retard

Dans les Pyrénnées-Atlantiques, le déploiement de la fibre a pris du retard à cause “d’une série de manquements principalement du délégataire” d’après le RIP La Fibre 64, ce qui a entraîné une sanction.

La fibre optique doit être déployée pour tous d’ici 2025 et certains chantiers prennent plus de retard que d’autres. C’est justement le cas dans le RIP La Fibre 64, dont le président Nicolas Patriarche a communiqué sur les mesures prises pour sanctionner le retard. Aujourd’hui, il y a plus de 200.000 logements dans les Pyrénées Atlantiques qui sont raccordables” indique-t-il, “mais il reste aujourd’hui les 20 %, quasiment les 20 % les plus difficiles à faire”.

Le déploiement a été confié à THD64, une filiale de SFR qui est justement pointée du doigt concernant le retard observé. “Le rôle de la puissance publique, c’est de contrôler que le délégataire remplit ses obligations contractuelles” explique le président du syndicat mixte. Constatant que ce n’est pas le cas actuellement, il explique ainsi que cela fait “l’objet de sanctions fortes puisque 25 millions d’euros de pénalité ont été émises” à l’encontre du délégataire, suite à une décision du tribunal administratif de Pau.

Une sanction saluée par La Fibre 64, qui attendait la décision “depuis presque deux ans“, et la filiale de SFR devra pour sa part continuer le déploiement dans ces zones.

Source : France Bleu

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox