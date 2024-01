Orange lance sa nouvelle signature de marque et cela tient en trois mots

Bienvenue à “Orange est là”, nouveau slogan de l’opérateur historique français pour tous ses marchés.

Après le slogan “Vous rapprocher de l’essentiel” lancé en 2015 pour aider ses clients à se concentrer sur ce qui compte le plus dans leur vie, Orange lance désormais une nouvelle signature de marque baptisée “Orange est là”.

Ce choix en trois mots a pour but “de mieux refléter son engagement à être un acteur de confiance, présent pour ses clients à chaque étape de leur parcours et en toutes circonstances”, précise un communiqué.

Courant 2023, Orange a ouvert une réflexion sur son expression de marque. Publicis Conseil a finalement été choisi pour l’accompagner. Cette signature “dit la qualité du réseau et de l’expérience client d’Orange, ainsi que l’engagement total des femmes et des hommes d’Orange envers les clients. Elle dit également la détermination du groupe à offrir à ses clients des solutions toujours plus adaptées et innovantes, offrant une réelle valeur ajoutée, et ce, au meilleur prix. Cette signature est simple, proche et parlée, en résonance avec le quotidien de nos clients“, indique l’ex-France Télécom.

“Orange est là” s’intègre aujourd’hui sur tous les marchés, aussi bien en France qu’à l’international. Caroline Guillaumin, Directrice exécutive de la Communication d’Orange déclare : « Orange est là. Ces trois mots reflètent l’identité de marque que nous souhaitons incarner chez Orange. Trois mots qui entérinent l’audace et l’engagement du Groupe pour plus de proximité, d’accessibilité, et de simplicité. Trois mots qui seront incarnés par l’ensemble des collaborateurs. Trois mots qui symbolisent la volonté d’Orange de rester proche de ses clients tout en continuant à se dépasser. La marque Orange forte de 30 ans d’existence se tourne ainsi vers l’avenir avec confiance et détermination »