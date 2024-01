Le WiFi 7 est désormais certifié, la Freebox V9 un peu plus sur le pas de tir

La nouvelle norme de WiFi est enfin officialisée. Cette 7ème génération très performante devrait être adoptée en 2024 par des millions d’appareils, dont la Freebox V9.

Le” WiFi Certified 7″ est là. Attendue lors du 1er trimestre 2024, la certification de la nouvelle norme de réseau sans fil a été approuvée et officialisée le 8 janvier par la Wi-Fi Alliance.

Le réseau mondial d’entreprises qui le propose explique par ailleurs que le WiFi 7 sera adopté “rapidement dans un large écosystème avec plus de 233 millions d’appareils qui devraient entrer sur le marché en 2024, pour atteindre 2,1 milliards d’appareils d’ici 2028. Les smartphones, les PC, les tablettes et les points d’accès seront les premiers à l’adopter”. On pense notamment à l’iPhone 16 Pro ou encore à la nouvelle Freebox V9 qui l’intégrera.

Si rien n’empêchait Free de commercialiser son nouvel bébé avant cette officialisation, cette annonce rapproche malgré tout un peu plus d’un lancement en bonne et due forme.

“Les capacités de pointe du WiFi 7 permettent des innovations qui reposent sur un débit élevé, une latence déterministe et une plus grande fiabilité pour le trafic critique. De nouveaux cas d’utilisation y compris l’AR/VR/XR multi-utilisateurs, la formation immersive en 3D, les jeux électroniques, le travail hybride, l’IoT industriel et l’automobile progresseront grâce à cette nouvelle norme”, assure la Wi-Fi Alliance.

Des entreprises telles que Broadcom, CommScope RUCKUS Networks, Intel, MaxLinear, MediaTek et Qualcomm forment le banc d’essai pour la certification et font partie des premiers appareils compatibles avec le WiFi 7 certifié.

Les fonctionnalités avancées du Wi-Fi 7

Les fonctionnalités clés du Wi-Fi 7 visent à fournir des débits de données plus élevés et prendre en charge une latence déterministe pour les cas d’utilisation sophistiqués qui exigent une fiabilité de premier ordre. La WiFi Alliance met en exergue :

Les canaux ultra-larges de 320 MHz disponibles uniquement en 6 GHz qui offrent un débit deux fois supérieur au WiFi 6 , permettant des vitesses d’appareil Wi-Fi de plusieurs gigabits.

disponibles uniquement en 6 GHz qui offrent un débit deux fois supérieur au WiFi 6 , permettant des vitesses d’appareil Wi-Fi de plusieurs gigabits. le Multi-Link Operation (MLO) qui prend en charge un équilibrage de charge plus efficace du trafic entre les liens pour un débit accru, une latence plus faible et une fiabilité améliorée dans AR/VR/XR et le cloud computing

qui prend en charge un équilibrage de charge plus efficace du trafic entre les liens pour un débit accru, une latence plus faible et une fiabilité améliorée dans AR/VR/XR et le cloud computing Le QAM 4K qui atteint des taux de transmission 20 % plus élevés que le QAM 1024 du Wi-Fi 6 pour une plus grande efficacité, permettant un streaming vidéo haute définition sans faille et des jeux sociaux basés sur le cloud sans décalage.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox