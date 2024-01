Bouygues Telecom a une nouvelle fois proposé le meilleur WiFi en 2023, Orange en challenger, Free et SFR s’améliorent

En plus de son baromètre des connexions fixes pour l’année précédente, nPerf a révélé son nouveau baromètre du WiFi en France en 2023 et Bouygues Telecom est à nouveau leader.

Quel opérateur propose le meilleur WiFi ? L’outil de speedtest nPerf réalise régulièrement des baromètre permettant d’en avoir une idée à l’échelle nationale et a dévoilé son édition 2023 du baromètre WiFi. Pour la troisième année consécutive, Bouygues Telecom est le leader du classement, offrant à ses clients la meilleure qualité de service internet sur le réseau Wi-Fi domestique.

La performance est particulièrement notable, car en plus d’être en tête de notre classement général, Bouygues Télécom prend également la tête de l’ensemble des indicateurs mesurés : les débits descendant et montant, la latence, ainsi que la qualité de service (le browsing et le streaming). Il propose ainsi un débit moyen descendant de 290.67 Mb/s, toutes technologies confondues, alors qu’Orange qui occupe la deuxième place du podium parvient à un débit moyen de 245.01 Mb/S. Free est pour sa part troisième quand SFR est dernier sur la plupart des critères à l’exception des débits montants et du streaming YouTube. Free est pour sa part deuxième sur les tests de navigation web.

NPerf note cependant qu’en fin d’année, Orange a lancé sa nouvelle box et a travaillé à l’optimisation de ses réseaux. Avec sa Livebox 7, il a ainsi pu rivaliser avec Bouygues Teelcom et s’est ainsi positionné en concurrent sérieux pour le leadership du marché. Free et SFR pour leur part ont amélioré leurs performances tout au long de l’année, mais n’ont pas réussi à rattraper le leader, même si nPerf reconnaît que la Freebox V9, annoncée comme étant compatible avec le WiFi 7, devrait permettre l’amélioration des débits des utilisateurs qui en seront équipés. “L’introduction de nouvelles technologies, comme le Wi-Fi 7, et la réaction stratégique des concurrents pourraient bouleverser l’ordre établi” indique l’outil de speedtest.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox