TF1 et M6 bloquent sans prévenir l’avance rapide des pubs sur les enregistrements pour les abonnés Livebox d’Orange

Les abonnés fixe d’Orange sont désormais forcés de visualiser les publicités dans les programmes de TF1 et M6 qu’ils enregistrent via leur Livebox.

Après les publicités “non skippables” sur myCanal, TF1 et M6 semblent opter pour une nouvelle stratégie identique, à savoir bloquer l’avance rapide des publicités sur les enregistrements. Selon les révélations de Next, les abonnés Livebox d’Orange sont les premiers concernés, et le ton monte sur le forum de l’opérateur. Qu’ils soient récents ou anciens, tous les enregistrements effectués via les box de l’opérateur historique sont désormais soumis à ce changement. S’il est possible d’avancer dans le programme en question, un message « action impossible » s’affiche soudainement sur les écrans TV lorsqu’il s’agit d’un spot publicitaire.

Reste à savoir si les box de Free, SFR et Bouygues Telecom seront soumises à ce type de bloquage dans un avenir proche. C’est en tout cas une nouvelle source d’agacement pour les abonnés Orange qui perdent ici l’un des avantages premiers des enregistrements.

