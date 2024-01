Free passe le cap des 130 Free Proxi aux quatre coins de la France

En un an, le nombre de d’équipes d’assistance de proximité de Free a plus que doublé dans l’Hexagone.

Lancé en novembre 2022, Free Proxi poursuit son implantation partout en France, aussi bien dans les grandes villes qu’en zones rurales. Son objectif 2023 est désormais atteint puisque le service d’assistance de proximité pour les abonnés éligibles compte désormais 130 équipes contre 67 à son lancement, indique l’opérateur.

Le mois dernier, l’opérateur a d’ailleurs mis à jour sa carte des Free Proxi, de quoi se rendre compte de leur implantation dans les communes françaises et d’accéder au calendrier de déploiement en 2024. Des ouvertures sont notamment prévues à Orléans, Brest, Cherbourg, Besançon, Annecy, Arles ou encore Poitiers.

Un Free Proxi consiste en une équipe locale de 8 à 10 conseillers, située près des abonnés,disponible pour répondre rapidement à toutes leurs questions et demandes d’aide technique, pour les offres mobile Free et Freebox.

Les conseillers sont dédiés et suivent les demandes du début à la fin afin d’en assurer personnellement la prise en charge optimale.

Si nécessaire et dans le cadre de votre abonnement Freebox, ils peuvent se déplacer au domicile pour résoudre des problèmes nécessitant une intervention ou encore pour échanger un équipement. Les équipes Free Proxi sont disponibles 7 jours/7 depuis l’espace abonné, mais aussi sur l’application Freebox : Espace Abonné ou via le 3244.

