Abonnés Freebox et Amazon Prime : un nouveau jeu PC gratuit à récupérer

Une belle aventure vous attend dans Endling. Dans cette aventure respectueuse de l’environnement, découvrez à quoi ressemblerait la vie dans un monde ravagé par l’homme à travers les yeux du dernier renard de la planète. Découvrez la force destructrice de l’espèce humaine qui, jour après jour, corrompt, pollue et exploite les ressources les plus précieuses et les plus utiles de l’environnement naturel. Explorez le monde à défilement latéral en 3D d’Endling et défendez vos petits, trois minuscules boules de fourrure sans défense, nourrissez-les, regardez-les grandir niveau après niveau, remarquez leur personnalité et leurs peurs uniques et, surtout, aidez-les à survivre. Utilisez la couverture nocturne pour guider furtivement votre litière vers un endroit plus sûr. Passez la journée à vous reposer dans un abri improvisé et planifiez soigneusement votre prochain mouvement, car ce pourrait être le dernier pour vous et vos petits.