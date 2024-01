Mise à jour tarifaire chez Free à La Réunion

Free a mis à jour sa grille tarifaire pour Free à La Réunion

Free Réunion, la marque de Xavier Niel présente sur l’île intense, a apporté des modifications à ses tarifs et a nouveau apporté des informations importantes concernant ses forfaits et la disponibilité de la 5G sur certains appareils.

– Tarification des données :

L’opérateur Telco Oi, qui commerciale la marque Free à La Réunion, a ajusté ses tarifs pour l’utilisation de données au-delà des limites de 25Go pour le forfait 4G et de 35Go pour le forfait 5G, applicables aussi bien en Métropole qu’en Europe et dans les DOM. En 2024, le prix du Mo excèdent ces limites est de 0,00164€, une réduction par rapport à l’année précédente où il était de 0,0019€. Cette baisse tarifaire vise à offrir une connectivité plus abordable aux abonnés qui dépassent leurs quotas mensuels hors département.

– 5G et mises à jour sur les Appareils Samsung et Google :

Actuellement, la 5G n’est pas disponible sur les smartphones Samsung et Google, une clarification maintenant ajoutée à la brochure tarifaire. Cette mise à jour fait suite à un tweet de Free1337 sur X, et une intégration sur la page d’accueil du site mobile.free.re . Il est important de noter que la 5G sera accessible sur les modèles Samsung et Google après des mises à jour constructeur prévues avant l’été 2024.

– Migration des Forfaits 5G vers 4G et Frais Associés :

Une autre modification notable concerne la migration des forfaits 5G vers les forfaits 4G. Désormais, cette opération est sujette à des frais de 10€. Cependant, selon nos tests, il semble que la première migration du forfait 5G vers le forfait 4G reste gratuite. Cette mesure peut être vue comme une incitation à encourager les abonnés à explorer les différentes options de forfaits sans encourir de coûts supplémentaires lors de leur première migration. La migration du forfait 4G vers le forfait 5G reste gratuite cependant cette migration change la date d’anniversaire et de migration du forfait.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox