Abonnés Freebox et Prime : 2 nouveaux jeux PC gratuits à récupérer

Plongez dans une aventure nouvelle et palpitante ou prenez-en plein la vue avec un jeu coloré et nerveux grâce à la sélection Prime Gaming de cette semaine.

Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Depuis aujourd’hui, deux titres ont été ajoutés à la sélection disponible. Vous pouvez les récupérer dans les 33 prochains jours. Une fois cela fait, les jeux vous appartiendront et vous pourrez y jouer quand vous voudrez, même après cette période. Amazon Prime est inclus dans l’offre Freebox Delta et offert pendant six mois pour les abonnés Freebox Révolution et Pop ainsi que pour les abonnés Freebox mini 4K ayant relié un forfait Free Mobile à leur offre fixe.

Dans Aground, vous faites partie des derniers survivants humains, perdus sur une île déserte. Avec quelques autres victimes de l’accident, parviendrez-vous à survivre en fabriquant, en minant et en construisant ? RPG de plateforme d’une complexité passionnante, le jeu a une histoire qui va en s’approfondissant à mesure que vous creusez. La progression de votre nouvelle société vous permettra de débloquer d’innombrables opportunités. Vous enracinerez-vous dans votre nouvelle patrie ou préférerez-vous étendre votre société vers l’inconnu ?



Ce jeu est disponible sur Amazon Games. Pour savoir comment le récupérer, vous pouvez suivre notre tutoriel ou regarder notre vidéo vous expliquant comment faire.

Dans une ambiance bien différente, découvrez Kombinera, jeu de plateforme époustouflant où il vous faut contrôler plusieurs balles en même temps, les fusionner et user de vos réflexes pour terminer les divers niveaux.

é 

Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur Quake et activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox