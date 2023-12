Les internautes se lâchent sur les réseaux : ça va bosser dur chez Free à Noël, quand Oqee sauve la mise à un abonné Freebox pour l’élection de Miss France

Aficionados de Twitter ou plutôt de X, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des posts qui ont déferlé sur le réseau social d’Elon Musk la semaine dernière.

Sur le plateau de “Quelle Epoque !” de France 2, Xavier Niel est revenu le week-end dernier sur une anecdote folle : “On a piraté le téléphone du président de la République François Mitterrand”. A l’âge de 18 &ns, il a pénétré le réseau de téléphonie mobile Radiocom 2000, repérant les numéros de téléphone des voitures de l’entourage du président. Cependant, il s’est fait coincer par la police, qui lui a demandé de collaborer avec la DST, Direction de la Surveillance du Territoire, service de contre-espionnage.

🗣️ "On a piraté le téléphone du président de la République François Mitterrand" 😭 L'anecdote tout simplement WTF de @Xavier75 qui, après sa garde à vue, a travaillé au renseignement intérieur français 📺 #QuelleEpoque @FranceTV @LeaSalame pic.twitter.com/Fp1G8RSzVe — Quelle Époque ! (@QuelleEpoqueOff) December 16, 2023

Quand un bug sur TF1 4K empêchent une famille d’abonnés à la Freebox Delta avec Player Devialet d’être à l’heure pour regarder l’élection de Miss France 2024 samedi dernier. Heureusement, Oqee est là.

Le flux sur OQEE est plus net par contre. Et y a 2 à 3 X plus de débit de consommé. C'est bizarre. 😂 — theopp94🐦 (@theopp94) December 16, 2023

Une fuite de données au sens littéral du terme.

C’est donc ça une fuite de données ? pic.twitter.com/bCXmhknbpo — Les Joies du Code (@lesjoiesducode) December 12, 2023

Un internaute a interpellé le compte officiel Free_1337 sur X ce 19 décembre sur une question que beaucoup se pose : l’opérateur va-t-il passer les vacances de Noël au sein de son siège social à bosser sur sa Freebox V9 dont le lancement se fait attendre ? En guise de réponse, la team Core de Free s’est fendu d’un gif présentant un sapin de Noël, ambiance rétro.

Certains abonnés ADSL attendent encore la fibre et ne manquent pas d’humour.

Article lu depuis ma connection ADSL ✅ — Infos-Réseaux.com (@InfosReseaux) December 17, 2023

