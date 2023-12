Orange annonce la fin de son application officielle pour gérer sa Livebox

Clap de fin prévu pour l’app “Ma Livebox”, qui est bien sûr remplacée par un autre outil.

L’opérateur historique simplifie les choses avec une application Orange et moi qui sera désormais en mesure de tout gérer. Après avoir transposé l’ensemble des fonctionnalités de “Ma Livebox” sur son appli plus générale en juillet dernier, Orange a décidé d’arrêter les frais pour l’application, qui s’arrêtera le 31 janvier prochain.

Les abonnés Orange n’auront qu’à utiliser Orange et Moi ou My Sosh s’ils ont souscrit à une offre moins chère pour piloter leur box. Il est toujours possible de retrouver les paramètres du WiFi, de tester votre débit ou de voir la carte des équipements connectés de mettre en place un contrôle parental et bien d’autres fonctionnalités. L’application s’était même enrichie ces derniers mois en permettant de bénéficier de l’anti-spam téléphonique.

Source : Alloforfait

