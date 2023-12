Free offre un nouveau cadeau aux abonnés Freebox Pop et mini 4K

En partenariat avec Paris Première, Free offre un nouveau contenu accessible gratuitement depuis l’Aktu Free à tous ses abonnés ne disposant pas d’une offre TV by Canal.

Un évènement important pour une émission culte, vous pouvez vous rendre sur l’Aktu Free pour découvrir le dîner spécial 20 ans de 93 Faubourg rue Saint Honoré, diffusé sur Paris Première.

Une bonne nouvelle notamment pour les abonnés Freebox Pop et mini 4K, qui n’ont pas accès à cette chaîne, ainsi que tous les abonnés ne disposant d’une offre TV by Canal. La chaîne est en effet déjà incluse pour la majorité des abonnés Freebox Révolution et Delta via ce biais. Paris Première est également disponible à la carte pour 1.49€/mois. Si le contenu vous plaît, sachez que la chaîne sera offerte durant tout le mois de janvier, ainsi que d’autres chaînes payantes du groupe M6.

Carte blanche à Thierry Ardisson qui organise un dîner unique avec ses amis. Accompagné de sa femme, Audrey Crespo-Mara, il recevra Muriel Robin, Anne Le Nen, Gérard Darmon, Franz-Olivier Giesbert, Bertrand Chameroy, Doully et Laurent Baffie dans son nouvel appartement, 214, rue de Rivoli, à Paris. C’est autour d’un repas concocté par le chef Juan Arbelaez que Thierry Ardisson mènera la discussion et incitera ses convives à se laisser aller à quelques confessions intimes.

