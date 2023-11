La demande de bloqueurs de publicités explose de 336 % suite à la répression de YouTube

Malgré la lutte intensive de YouTube contre les bloqueurs de publicité, les utilisateurs font de la résistance. La preuve en est, la demande de bloqueurs de publicités explose.

Depuis plusieurs semaines, YouTube intensifie sa lutte contre les bloqueurs de publicités. Ce qui ne refroidit pas les utilisateurs. En effet, une étude du site web All About Cookies révèle que la répression mise en place par YouTube a fait augmenter de 336 % la demande de bloqueurs de publicités. Les utilisateurs ne sont donc pas prêts d’arrêter d’utiliser ces outils ni de payer un abonnement YouTube Premium.

L’étude s’est porté sur un échantillon de 1000 personnes réparties dans 25 pays différents. Ces derniers ont été interrogés sur ce qu’ils pensent de la répression, à quel point ils se soucient réellement des publicités et combien d’entre eux envisageraient de payer pour une option sans publicité.

Il en résulte que 29 % des utilisateurs ont déjà essayé des bloqueurs de publicités. Cela équivaut à plus de 750 millions des 2,7 milliards d’utilisateurs mensuels actifs de YouTube. Du côté de ceux qui n’avaient jamais utilisé de bloqueurs de publicités, 22 % d’entre eux sont susceptibles d’en utiliser un désormais. Et 22 % d’entre eux sont même prêts à ne plus du tout utiliser YouTube depuis que YouTube intensifie sa chasse aux bloqueurs de publicités.

Pour finir, en prenant compte du prix de YouTube Premium qui est de 12,99 euros par mois, seulement 11 % des sondés ont indiqué vouloir payer plus de 10 euros par mois pour un YouTube sans publicités. 52 % des sondés ne veulent rien payer pour avoir une expérience YouTube sans publicités.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox