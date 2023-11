Orange planche sur un outil anti-arnaques sur le Web

L’opérateur historique a des envies d’innovation et prévoit même un outil reprenant le concept de son application bien connue “Orange Téléphone”, mais sur web.

Une nouvelle extension web qui serait d’abord utilisé par les employés mais pourrait être proposée au grand public. L’opérateur historique pourrait en effet lancer un service nommé HookAlert, prenant la forme d’une extension pour navigateur Internet qui scanne les pages web pour détecter les fraudes.

Cette extension est boostée à l’intelligence artificielle et analyse l’URL, l’aspect de la page et sa conception pour lui attribuer un score de malveillance. Si celui-ci est élevé, un pop up apparaîtra pour indiquer qu’il s’agit probablement de hameçonnage.

