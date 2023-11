Netflix annonce l’arrivée de jeux GTA inclus pour ses abonnés

Le géant du streaming a annoncé hier un partenariat surprenant avec Rockstar pour proposer les versions mobiles de trois de ses jeux cultes au sein de l’abonnement Netflix.

En attendant GTA VI, et si vous vous replongiez dans les opus plus ancien de la saga ? Netflix s’est fendu d’une annonce surprenante sur X en annonant la disponibilité de GTA III, San Andreas et Vice City au sein de son abonnement.

Les jeux seront disponibles dès le 14 décembre mais il est possible de se préinscrire pour en bénéficier dès sa sortie.

Un timing assez intéressant puisqu’une annonce est prévue au mois de décembre autour du prochain opus de la saga de Rockstar. Les trois titres intégrés à Netflix ont d’ailleurs fait l’objet d’un remaster sur PC, dans une édition qui n’a cependant pas fait l’unanimité. A voir si sur mobile, le rendu sera plus alléchant. Il faut dire que San Andreas, le plus récent des trois est sorti initialement en 2004.

