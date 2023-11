Paramount+ débarque sur de nouveaux téléviseurs

Certains utilisateurs de téléviseurs Hisense peuvent désormais accéder au service de SVOD directement sur leur téléviseur connecté.

La France rejoint la longue liste des marchés internationaux où Paramount+ est disponible pour les utilisateurs de téléviseurs Hisense qui peuvent dorénavant profiter des divers contenus de Paramount+ via l’application dédiée de leur Smart TV.

Le service est disponible dès aujourd’hui sur les appareils Hisense équipés de VIDAA TV U4. Ce déploiement sur une gamme plus large permet à Paramount+ d’améliorer sa présence dans l’hexagone.

Paramount+ propose une de nombreux divertissements, comprenant des films à grands succès, des nouvelles séries originales et exclusives, des émissions populaires et les programmes préférés des enfants. L’offre originale de Paramount+ comprend notamment les séries The Curse, The Walking Dead : Daryl Dixon ou Tout pour Agnès ; du contenu issu du vaste catalogue de Paramount, comme les émissions populaires de CBS CSI : Crime Scene Investigation et NCIS ; des dessins animés reconnus, comme Bob l’Éponge de Nickelodeon et South Park de Comedy Central ; des séries pour jeunes adultes et des émissions musicales emblématiques de MTV, et bien plus encore.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox