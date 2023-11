Déploiement 5G : les approches différentes d’Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom s’en ressentent sur la couverture nationale

Le déploiement de la 5G dure depuis trois ans maintenant, où en sont chaque opérateur en termes de couverture de la population ?

Un bilan d’étape après trois ans d’activité pour chaque opérateur dans le cadre du déploiement de la 5G. Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile installent ou mettent à jour leurs sites mobiles pour proposer un réseau 5G à leurs abonnés. Trois stratégies distinctes ont été choisies par les opérateurs selon les fréquences utilisées, pour des résultats assez probants.

Pour rappel, la 5G utilise actuellement trois bandes fréquences : la 3.5 GHz, considérée comme la bande “reine” et indispensable pour les nouveaux usages 5G et pour apporter un débit plus important que la 4G. Cette dernière présente cependant un défaut : elle couvre un territoire assez réduit autour de l’antenne. Viennent ensuite les bandes-fréquences issues de la 4G, à savoir la 2100 MHz et la 700 MHz, proposant moins de débit.

Orange pour sa part a ainsi opté pour un déploiement de sites utilisant exclusivement la bande fréquence 3.5 GHz, et annonce sur son site web couvrir plus de 60% de la population au 1er octobre 2023. En termes de nombres de sites déployés, il est loin derrière les autres opérateurs avec 8100 installations actives au 1er novembre dernier, mais a l’avantage de proposer le plus grand nombre de sites utilisant la 3.5 GHz.

Couverture 5G d’Orange

L’opérateur affirme par ailleurs se concentrer sur un déploiement visant à “garantir une connectivité optimale dans les zones denses où les besoins de connectivité sont les plus forts et où le réseau 4G risque de saturer à court terme. Orange souhaite donc couvrir en priorité les zones extérieures comme les stations de ski ou les stations balnéaires, les aéroports, les centres-villes, etc“. L’opérateur historique assure couvrir des milliers de communes.

SFR et Bouygues Telecom, pour leur part, ont choisi de déployer des sites 3.5 GHz mais de compléter leur couverture avec des installations utilisant la bande fréquence 2100 MHz. SFR disposait ainsi de 10 400 sites 5G actifs, dont 7150 utilisant la bande reine. Ce qui lui permet actuellement de proposer sa 5G à 70% de la population française.

Couverture 5G Bouygues Telecom

Son rival sur cette stratégie dispose d’environ un millier de site de plus, avec davantage de sites opérationnels en 2100 MHz, fréquence plus basse qui permet une couverture plus étendue. La différence se ressent par ailleurs, avec 11 000 sites chez Bouygues Telecom contre 7000 chez SFR, l’opérateur explique ainsi couvrir plus de 15 000 communes et 3 habitants sur 4, soit 75% de la population.

Mais le leader incontesté sur la couverture nationale, en termes de disponibilité du réseau, est indubitablement Free Mobile. Sa stratégie d’utiliser la bande 700 Mhz en complément de la 3.5 GHz lui a permis de prendre une énorme longueur d’avance sur ses rivaux et d’ainsi proposer une couverture 5G à 95.4% de la population. Une stratégie qui a tout de même un coût, puisque l’opérateur se retrouve bon dernier des baromètres se penchant sur les performances du réseau 5G. En effet, la bande 700 MHz, si elle permet une couverture plus large, pêche sur les débits.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox