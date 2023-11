Les internautes se lâchent sur les réseaux : Free Mobile reçu 5 sur 5G à Disneyland, Bouygues pas pressé de rétablir la connexion sauf pour le Père Noël

Aficionados de Twitter ou plutôt de X, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des posts qui ont déferlé sur le réseau social d’Elon Musk la semaine dernière.

Free Mobile et une 5G de qualité à Disneyland Paris, c’est fait. Idéal pour un live Twitch lors de la Disney Parade.

Merci @freemobile pour le réseau 5G de qualité ce soir là. 😘

Et merci à #DisneylandParis pour ce moment magique qui nous a tous fait retomber en enfance. 😍#Disney100 #Freemobile pic.twitter.com/7D7YlVBfBI — 🐄 VacheGTI© Officiel ツ🐦 (@vachegti) November 26, 2023

Le Passage Enchanté d’Aladdin semble avoir accueilli une antenne 5G de l’opérateur qui a visiblement frotté la lampe. Vache GTI de la team RNC Mobile a notamment été flashé avec un débit de 686 Mbit/s, pas mal pour une zone très fréquentée.

Speedtest #RNCMobile 4G+5G de 10 sec. sur NE2213: 686,06 (Down) 69,23 (Up) réalisé sur le RNC 17161 (Chessy) pic.twitter.com/3x7SoUjcfH — 🐄 VacheGTI© Officiel ツ🐦 (@vachegti) November 26, 2023

Titre alternatif : Quand Orange ne vous a pas encore apporté la fibre en zone AMII car ce n’est pas assez rentable.

Quand Bouygues Telecom pousse le bouchon un peu trop loin en annonçant à une abonné mobile que l’incident sur la qualité du réseau mobile chez elle impactant son utilisation, devrait être de retour à la normale le 25 février, soit dans 3 mois. “Pourquoi je paie mon abonnement déjà”, déplore-t-elle sur X. En attendant, l’opérateur lui conseille d’utiliser la VoWiFi pour continuer de passer des appels et envoyer des SMS.

Il semblerait que Bouygues Telecom soit trop occupé à régler les problèmes de WiFi du Père Noël qui ne reçoit plus les messages des enfants. La faute à ses petits lutins.

Comme le Père Noël, faites confiance au #WiFi N°1 de Bouygues Telecom. Quelle que soit votre Bbox, vous profiterez du WiFi le plus rapide 😉 RDV par ici pour en savoir + 👇 — Bouygues Telecom (@bouyguestelecom) November 26, 2023

Apple pousse-t-il Leboncoin à surveiller les prix de revente de ses produits comme des Airpods comme le laisse entendre ce mail officiel du site d’annonces en ligne, relayé par un journaliste sur X ? Contacté par Numérama, Leboncoin réfute tout accord avec Apple allant dans ce sens. A première vue, son algorithme semble calibrer pour éviter les contrefaçons en refusant les tarifs de revente de produits à des prix inférieurs à ceux du marché. Pourtant le courriel reçu par des utilisateurs est on ne peut plus clair : “l’enseigne Apple a mis en place des grilles tarifaires de revente très strictes”.

.@Leboncoin impose des prix minimums, dictés par @Apple, pour la revente de produits d'occasion entre particuliers. Est-ce légal ? 🤔🧵 pic.twitter.com/If909ReGMm — Romain Heuillard (@RomainHeuillard) November 27, 2023

