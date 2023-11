3 ans après son lancement, la 5G de SFR couvre désormais 70% de la population

SFR fête les 3 ans de sa 5G. Le premier opérateur à avoir lancé la cinquième génération de téléphonie mobile en France couvre aujourd’hui 2 Français sur 3.

SFR n’oubliera pas le 20 novembre 2020 lorsqu’il s’est empressé de lancer “en premier” son réseau 5G, à Nice. Pour marquer le coup, l’opérateur s’était fendu d’une démonstration en grande pompe mais rien ne s’est déroulé comme prévu. Tout était pourtant prêt : décor, présence du directeur général de SFR, du maire de Nice et même une diffusion en live sur BFM avec un bandeau “duplex réalisé en 5G”. Mais ce qui devait arriver arriva : pendant l’intervention de Christian Estrosi, l’écran s’est gelé et le son s’est coupé. Si cette première s’est soldée par un échec, l’opérateur a su déployer comme il se doit son réseau par la suite partout en France.

Le week-end dernier, l’opérateur a célébré sur les réseaux sociaux les 3 ans d’existence de sa 5G via une courte vidéo : “Elle est née à Nice il y a 3 ans, 3 ans déjà ! Et son truc à elle, c’est la couverture de 2 français sur 3”, se félicite l’opérateur. Il faut dire qu’en l’espace de 36 mois, SFR a su couvrir 70% de la population en 5G, derrière Free Mobile et ses 92% de couverture.

Pas moins de 8500 communes étaient ainsi couverte par l’opérateur au carré rouge au 30 octobre 2023. Dans le détail, SFR disposait de 10 463 sites 5G selon les chiffres de l’ANFR. Comme Bouygues Telecom, la filiale d’Altice a fait le choix de déployer la fréquence 2100 MHz (7 006 supports) en complément de la bande coeur 3,5 GHz (7 158 sites équipés).

Toutes fréquences 5G confondues, SFR se classe troisième en matière de couverture, devancé par Free Mobile et ses 18 143 sites au 1er novembre et Bouygues Telecom et ses 11723 supports. Orange ferme la marche avec 8 093 sites mais l’opérateur historique est le seul à avoir fait le choix de déployer uniquement la fréquence 3,5 GHz laquelle nécessite des travaux sur chaque pylône. L’opérateur historique fait cavalier seul sur cette bande.

Au lancement de sa 5G en 2020, SFR a eu le mérite de vouloir de différencier en lançant deux options exploitant la nouvelle génération de téléphonie mobile. Baptisée SFR 5G Xpérience, la première est une application gratuite pour les abonnés permettant le visionnage de Live et replay en 4K et de multiplex ainsi que de réalité virtuelle avec BFM et les chaînes RMC Sport. La seconde option prenait la forme d’une son offre de gaming dans le cloud avec la 5G : SFR Gaming. Ce service permettait de jouer à plus de 300 jeux console sur mobile.

