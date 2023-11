Certains smartphones Android bientôt privés des nouvelles versions de Google Chrome

Le navigateur de Google ne sera plus supporté sur plusieurs anciennes versions d’Android. Les mises à jour s’arrêteront, mais Google Chrome continuera d’être fonctionnel.

C’est le jeu des applications sur mobile et Google Chrome n’échappe pas à la règle : la firme de Mountain View a officialisé la fin de support de Chrome et de son application Agenda sur certaines anciennes versions d’Android. Plus précisément, les prochaines mises à jour de ces applications ne seront déployée que sous les appareils tournant sous Android 8.0 ou versions plus récentes.

« La dernière version de Chrome qui prend en charge Android Nougat est Chrome 119, et elle inclut un message aux utilisateurs concernés les informant de mettre à jour leur système d’exploitation. Chrome 120 ne prendra pas en charge ni ne sera expédié aux utilisateurs fonctionnant sous Android Nougat. » indique Google sur sa page de support dédiée. La sortie de la version 120 est prévue pour le début de l’année 2024.

Le navigateur continuera de fonctionner sur ces anciennes versions d’Android, mais rien n’est moins sûr pour Google Agenda. La dernière mise à jour de l’application permet d’afficher une alerte lorsque l’application est lancée sur des appareils non pris en charge. Dans tous les cas, il est conseillé pour bénéficier d’une meilleure sécurité d’opter pour un navigateur qui sera encore mis à jour ou, si possible de passer à une version plus récente du système d’exploitation.

Source : 01net

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox