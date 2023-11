Le nouveau choix de couleurs de Google Maps ne convainc pas les utilisateurs

Les nouvelles couleurs sur Google Maps ne plaisent pas et les utilisateurs le font savoir via les avis sur le Play Store.

Courant novembre, Google a généralisé le déploiement de la nouvelle palette de couleurs sur Google Maps. Les modifications ne sont pas au gout de la plupart des utilisateurs, quelque peu bousculés dans leurs habitudes.

En effet, les routes blanches sont désormais grises, le bleu des plans d’eau est devenu plus pâle et les espaces verts aborde désormais un vert plus foncé. Une palette de couleurs qui se rapproche de celles utilisées par Apple Plans.

Des retours en demi-teinte

Certains l’accueil de façon favorable : “Ça reprend clairement la charte graphique de Plans avec les routes importantes en gris foncé, le jaune/blanc inversé sur les quartiers et l’eau/herbe plus saturés. Mais tant mieux, c’était bien moche avant” indique un utilisateur. “C’était un peu difficile de lire la carte au début, mais tout va bien maintenant” admet un autre.

D’autres ont du mal à adopter les changements : “L’ensemble est bien moins intuitif qu’auparavant. Les différents éléments de la carte ne ressortent pas aussi clairement les uns par rapport aux autres”, d’ailleurs ce dernier demande à Google de laisser le choix aux utilisateurs quant aux choix des couleurs. “La nouvelle palette de couleurs rend la carte nettement moins lisible. Vraiment dommage d’avoir changé les couleurs avec un résultat aussi terne et je dirais même illisible” s’insurge un autre usager.

Source : Tom’s Guide

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox