Apple TV+ offre l’accès à huit programmes originaux gratuitement pour mieux supporter le confinement

Une bonne nouvelle pour tous les confinés, Apple proposera dès demain sept séries et un film original accessibles gratuitement sur son application Apple TV, et ce sans besoin de s’abonner.

L’opération est lancée aux Etats-Unis et sera étendue à “tous les pays ayant accès à Apple TV+” dès demain, samedi 11 avril. Une sélection de programmes originaux sera ainsi proposée et accessible directement depuis l’application Apple TV.

8 séries originales d’Apple TV+ accessibles sans payer

Pour découvrir cette sélection de programmes, il suffira de se connecter avec un identifiant Apple à l’application Apple TV. Pas besoin de s’abonner au service de SVOD de la firme de Cupertino lancé en fin d’année dernière.

Quant aux programmes qui sont proposés et représentent environ un tiers du catalogue du service, vous pourrez retrouver dès demain, d’après 9to5Mac :

Dickinson

For All Mankind

Ghostwriter

Helpsters

Little America

Servant

Snoopy in Space

The Elephant Queen

De nombreuses plateformes sont compatibles avec l’application d’Apple, en plus des appareils comme les iPhones, iPad, Macs et boîtiers Apple TV. Ainsi, les détenteurs d’appareils Amazon Fire TV , de boîtiers Roku, de Smart TV Samsung et LG pourront regarder ces programmes sur leur téléviseur. Il est également possible d’y accéder via navigateur à l’adresse tv.apple.com.