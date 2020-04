Connaître de manière plus précise la couverture mobile d’Orange, Free, Bouygues et SFR sur toutes les lignes TGV, c’est désormais possible

Grâce à l’intégration de nouvelles données obtenues grâce au kit fourni par l’Arcep, le site Mon Réseau Mobile offre davantage de précision concernant la couverture mobile des différents opérateurs sur les lignes de TGV, mais également sur les lignes Intercités/TER.

Parmi les engagements pris par Orange, Free, Bouygues et SFR pour améliorer la couverture mobile du territoire dans le cadre du New Deal annoncé en 2018, il y avait notamment celui d’“apporter le très haut débit mobile d’ici fin 2020 sur les axes routiers prioritaires, et à terme sur les principaux axes ferroviaires”.

L’Arcep vient justement d’annoncer que le site Mon Réseau Mobile intègre à présent les mesures de qualité de service produites par la SNCF qui viennent compléter celles issues des mesures conduites annuellement par le gendarme des télécoms. Des données obtenues grâce au Kit du régulateur. Cela permet ainsi d’avoir une idée plus précise de la couverture mobile offerte par Orange, Free, Bouygues et SFR sur les lignes de TGV, ainsi que sur les lignes Intercités/TER. Sur le site Mon Réseau Mobile, un menu déroulant visible en bas à gauche, lors de l’affichage des cartes de couverture des lignes ferroviaires, permet de basculer entre les données de l’Arcep et celles apportées par la SNCF. De quoi se faire une idée concernant la plus-value de l’intégration de ces nouvelles données.

Ci-dessous, la carte de couverture des lignes de TGV obtenue par Free pour les services voix et SMS. Le vert foncé indique que 70 % des tests effectués (appels maintenus pendant 2 minutes et SMS reçus en moins de 10 secondes) ont abouti, le vert clair que 30 à 70 % des tests ont réussi et le rouge que moins de 30 % des tests ont été concluants. Si la couverture apparaît clairsemée sur certains axes ferroviaires, la vert domine.

Et celle obtenue pour l’Internet mobile. Le vert foncé indique 70 % des tests effectués (chargement d’une page Web en moins de 10 secondes) ont abouti, le vert clair que 30 à 70 % des tests ont réussi et le rouge que moins de 30 % des tests ont été concluants. Pas mal de rouge pour le moment..

Pour ce qui est des chiffres, Orange obtient les meilleurs résultats avec 81 et 83 % de résultats concluants pour les appels et les SMS. Bouygues et SFR intervertissent leurs places et arrivent deuxième ou troisième, selon le type de services. De son côté, Free arrive 4e pour les appels avec 69 % et pour les SMS avec 68 %.

Orange est également premier pour l’Internet mobile avec 77 % de tests ayant réussi, tandis que Bouygues et SFR arrivent 2e et 3e avec 71 et 68 %. Free est loin derrière avec seulement 40 % de tests concluants.