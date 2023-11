M6, Canal+ et France Télévisions diffusent des publicité sous-titrées

Les régies publicitaires des trois groupes lancent une initiative en faveur d’une meilleure accessibilité de la télévision pour tous.

Pour que les malentendants puissent mieux comprendre les publicités. France Télévisions, Canal+ et M6 lancent une opération de sensibilisation aux problèmes de vue et d’audition. France 2, France 3 et France 5 diffusent ainsi pour la première fois des spots sous-titrées ou disponibles en langue des signes, pour rendre la publicité accessible à tous. Cette réclame particulière est visible notamment lors des programmes à forte audience comme Télématin, Tout le sport, C à vous…

Quatre annonceurs sont associés à cette initiative visant à rendre la publicité accessible à tous : Afflelou, FDJ, Groupama et Signal (Unilever). “En tant que régie publicitaire d’un groupe de service public, il est naturel que nous progressions pour rendre accessible notre contenu au plus grand nombre. En France, on estime qu’environ 6 à 7 millions de personnes souffrent de déficience auditive, ce qui correspond à environ 9 à 10% de la population” explique France TV. Mais les chaînes du service public ne sont pas les seules à s’engager en ce sens.

M6 Publicités a pour sa part fait équipe avec Procter & Gamble, SG, Groupe Savencia, E.Leclerc et Groupama pour proposer des publicités présentant trois mises en situation distinctes : altération du son pour simuler des handicaps auditifs, altération visuelle pour simuler des handicaps visuels et également des spots sous-titrés ou disponibles avec de l’audiodescription.”Si la grande majorité des contenus télévisés sont accessibles via le sous-titrage sourds et malentendants et de plus en plus via l’audiodescription, la publicité à la télévision reste quant à elle très peu accessible avec moins de 10% des spots sous-titrés sourds et malentendants et moins de 1% des spots audio décrits” explique le groupe dans son communiqué.

Canal+ Brand Solutions participe aussi avec 10 écrans publicitaires proposant un sous-titrage ou une audiodescription sur plusieurs chaînes dont Canal+, C8, CStar et CNews, en faisant équipe avec quinze annonceurs dont Bouygues Telecom et Canal+ lui-même. La filiale de Vivendi avait récemment fait un nouveau pas dans l’accessibilité sur ses contenus avec le lancement de sous-titres pour les personnes dyslexiques.

