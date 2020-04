Covid-19 : afin de soutenir l’OMS, Snapchat lance une campagne de dons plutôt originale

Snapchat a lancé un nouveau filtre original sur son application afin de récolter des dons pour soutenir l’Organisation mondiale de la santé.

En effet, afin de participer à la lutte contre le coronavirus, Snapchat a lancé une nouvelle Lens (filtre) qui permet de faire des dons en story pour le Fonds de riposte solidaire Covid-19 de la Fondation des Nations Unies pour l’Organisation mondiale de la Santé. Le réseau social s’est fait devancer par son concurrent Instagram qui propose déjà une alternative du genre sur sa plateforme. Alors, pour faire la différence, le nouveau filtre de Snapchat montre à l’utilisateur à quoi pourrait bien servir son don.

Il suffit de présenter un billet devant l’objectif de votre smartphone puis, l’application le scannera et vous montrera concrètement à quoi votre don pourrait servir, en fonction de la somme du billet, par le biais d’une petite animation. Après la petite cinématique, un lien est proposé aux utilisateurs pour ceux qui souhaitent participer.

Le réseau social au petit fantôme compte bien se rendre utile en cette période de crise et a annoncé : « Nous nous assurons que notre communauté ait accès aux dernières actualités et informations sur le COVID-19, à partir de sources fiables et crédibles. L’OMS et le CDC publient régulièrement des mises à jour pour leurs utilisateurs à partir de leurs comptes officiels ; plus de 40 médias dans le monde couvrent tous les aspects de la pandémie ; et nous intégrons régulièrement de nouveaux partenaires éditoriaux. Notre équipe produit également régulièrement des articles et met à jour en permanence Discover avec des conseils et des informations sur le COVID-19, y compris des questions et réponses d’experts médicaux. À ce jour, plus de 445 histoires ou émissions Discover ont été produites sur le COVID-19, et plus de 68 millions de Snapchatters dans le monde ont vu du contenu lié au COVID-19 sur Snapchat. »

Source : Presse-Citron