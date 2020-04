Orange continue de distiller des conseils pour optimiser sa connexion Internet en temps de confinement

Chacun y va de ses recommandations pour mieux traverser le confinement, avec notamment des conseils pour optimiser son connexion Internet à la maison.

À travers sa chaine YouTube, Orange a récemment diffusé une vidéo où il rappelle les conseils pour optimiser son Wi-Fi à la maison, notamment en installant sa box Internet de manière stratégique, en position centrale proche des équipements devant s’y connecter et loin au contraire des éléments perturbateurs. Des conseils auxquels on peut pour rappel ajouter celui d’utiliser un répéteur Wi-Fi ou de changer de canal Wi-Fi pour aller vers un canal moins encombré.

L’opérateur diffuse une nouvelle vidéo qui concerne cette fois-ci les usages pour soulager les réseaux et laisser la bande passante aux usages prioritaires comme le télétravail ou l’enseignement à distance. Il invite ainsi à télécharger la nuit, à privilégier la qualité standard pour le streaming, à désactiver quand c’est possible la lecture automatique des vidéos et à limiter les jeux en ligne – au profit des jeux de société en famille. Dans le cadre du télétravail, il faudra limiter la connexion au VPN de l’entreprise et la visioconférence.

Toujours pour ceux qui télétravaillent, Orange a publié en parallèle une vidéo avec 4 exercices simples pour soulager son dos. Expliqués par un ostéopathe, ils sont à expérimenter durant vos petites pauses. L’occasion notamment de découvrir “l’exercice du pigeon”.