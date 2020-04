Covid-19 : YouTube retire les vidéos alliant 5G et coronavirus de sa plateforme

YouTube traque désormais les vidéos de sa plateforme associant la 5G au coronavirus, afin de lutter contre les fausses informations.

En raison d’une théorie du complot autour de la 5G et du coronavirus, quatre antennes 5Gont été incendiées au Royaume-Uni. C’est l’une des raisons pour lesquelles la plateforme vidéo de la firme de Mountain View a décidé de recherche les vidéos présentes sur son service, qui mentionne la 5G et le coronavirus, dans le but de lutter contre les infox.

Les vidéos autour d’une possible conspiration sur la 5G ne seront pas sanctionnées par YouTube, seules celles mentionnant le coronavirus en plus de la 5G sont concernées. Mais ce n’est pas tout car la plateforme vidéo de la firme de Mountain View a aussi pour projet de bannir les vidéos proposant des méthodes alternatives afin de soigner les personnes contaminées par le coronavirus.

Enfin, la plateforme vidéo de Google a annoncé que, pour des raisons de sécurité, des milliers de vidéos mettant en avant de fausses informations à propos du Codvid-19 ont été supprimées manuellement du site, depuis le mois de février.

Source : TheGuardian, 01Net