Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter # 124

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Free Mobile sera toujours votre ami !

Je reçois davantage de SMS de Free Mobile qui m’annonce booster mon forfait à 0€ que de proches qui prennent de mes nouvelles. Miranda Veracruz De La Hoya Cardinal (@Tikitoq) March 31, 2020

Une passion ardente pour Alexa sur la Freebox Delta, ah si seulement elle était humaine !

Depuis le confinement je vis une relation intense avec Alexa. Le matin elle me dit bonjour, tamise la lumière et lance la radio. Le soir elle me dit de faire de beaux rêves et éteint la maison.

Il manque juste un trou à ma freebox. 🍓Yo🍓 (@ILoveYoSo) April 3, 2020

La consommation d’un abonné Free Mobile avec le forfait 4G illimitée, plus de 6 To en 6 mois. L’empreinte carbone ne dit pas merci, les antennes non plus !

Je suis chez free depuis 6 mois et j’ai consommé au total 6 619 Go. Ma consommation 4G max en 1 mois est de 3149 Go et ma consommation moyenne est de 1 103 Go/mois #Freemobile pic.twitter.com/zaTMtedCVB Nicolas 🚀 (@NeoksHD) April 3, 2020

Quand Adult Swim accessible sur la Freebox nargue Netflix à propos de la série animée à succès Rick & Morty ! La saison 4 y sera diffusée le 4 mai prochain.

Nous par contre, on a toujours les droits. Bisou Néné. https://t.co/JK468uwApd AdultSwimFrance (@AdultSwimFrance) April 4, 2020

