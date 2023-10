“Investir pour la planète”, Iliad multiple les solutions innovantes pour couvrir l’ensemble de sa chaîne de valeur

Iliad poursuit ses avancées en matière de responsabilité sociétale des entreprises et publie aujourd’hui son premier rapport RSE visant à mieux connaître sa contribution aux enjeux du développement durable. L’un des volets abordés attire l’attention, celui de l’environnement.

La maison-mère de Free ne cesse de le répéter, elle investit d’importants moyens financiers et humains pour réaliser sa feuille de route environnementale. Ces 15 dernières années, Iliad, devenu aujourd’hui le sixième groupe télécoms en Europe, a fait des efforts significatifs pour réduire l’empreinte environnementale de ses activités et même de ses data centers ou encore des flux logistiques liés à la production de ses Freebox. Mais en 2021, il a voulu aller encore plus loin. “Un budget d’un milliard d’euros a notamment été consenti d’ici 2035 pour tenir nos 10 engagements pour le climat, annoncés en janvier 2021”, souligne-t-il dans son tout premier rapport annuel RSE.

L’un de ses investissements majeurs réside dans la mise en place d’actions pour accompagner la transition vers une économie bas carbone. Alors afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et optimiser sa consommation énergétique, Iliad poursuit ses efforts pour améliorer l’efficacité de ses réseaux Fixe et Mobile.

A fond la fibre, éteindre les antennes la nuit, et signer des PPA

Par exemple en France, “nos équipes radio ont déployé en 2021 une initiative innovante qui permet de réduire sensiblement la consommation électrique du réseau en éteignant certaines bandes de fréquences pendant la nuit. Cet effort se traduit par une baisse de la consommation électrique des sites supérieure à 10 % pendant la période d’extinction des cellules, et ce sans impacter les usages et la qualité de service”, rappelle-t-il.

Sur la partie réseau Fixe, Iliad se mobilise pour accélérer l’adoption de la technologie fibre sur ses trois géographies. Il faut dire qu’une FTTH (fiber to home) consomme quatre fois moins qu’une ligne ADSL. “En France, Free pousse systématiquement et sans surcoût chaque abonné éligible à migrer vers une connexion fibre. Plus de 70% de notre base d’abonnés a ainsi dorénavant recours à cette technologie fibre, faisant du groupe l’opérateur qui bénéficie du taux d’adoption de la fibre le plus élevé du marché”.

Aujourd’hui le FAI milite pour une extinction accélérée du réseau cuivre sur les zones où la fibre est disponible. “En complément, en mettant en œuvre le débranchement et la miniaturisation des DSLAM, nous optimisons la consommation électrique des équipements cuivre qui restent en place”, précise-t-il dans son rapport. En Italie, Iliad s’est lancé sur le marché du Fixe en janvier 2022 et a fait le choix de ne proposer uniquement technologie fibre.

Pour traduire un peu plus son engagement dans le développement de nouvelles capacités d’énergies renouvelables dans les trois pays où il opère, Iliad a finalisé début 2023 son tout premier Power Purchase Agreement (PPA) en France avec son partenaire ENGIE. “Ce contrat va nous permettre d’acheter pendant 15 ans l’électricité produite par la centrale photovoltaïque de Labrit dans les Landes. Équipée de 60 000 panneaux photovoltaïques, cette ferme solaire aura une production d’électricité estimée de plus de 20 GWh par an, ce qui correspond à la consommation électrique induite par l’utilisation du réseau par plus d’1 million de nos abonnés en France, indique le groupe de Xavier Niel qui poursuit actuellement ses négociations pour signer rapidement de nouveaux PPA en France, en Italie et en Pologne.

Et pour couronner le tout mais ce n’est pas un secret bien au contraire, Free conçoit en interne toutes ses box pour les marchés français et italien, puis pilotent leur production de A à Z,”ce qui nous a permis de concevoir chaque étape de notre chaîne logistique de façon à réduire au maximum nos émissions carbone. Nous avons notamment fait un choix engageant, celui de refuser le fret aérien sauf en cas de nécessité absolue.”

Déployer des pratiques d’économie circulaire dans toutes ses activités

Un autre moteur de la politique environnementale d’Iliad est le recours à des pratiques d’économie circulaire dans toutes ses activités. En ce qui concerne les terminaux mobiles, Free promeut depuis plusieurs années le reconditionné en élargissant à plusieurs reprises son offre. “Le lancement de l’offre de location avec option d’achat, Free Flex, en 2021, nous a permis de promouvoir plus largement encore les terminaux mobiles reconditionnés auprès de nos abonnés français. Leur part dans nos ventes est ainsi passée de 5,1 % en 2020 à près de 10 % en 2022”, indique le rapport.

En 2022, l’opérateur est allé un peu plus loin en signant un partenariat avec CertiDeal, un des leaders du mobile reconditionné en France, afin de proposer à ses abonnés une offre élargie de smartphones reconditionnés à de meilleurs tarifs. Fin mars 2023, Free a également annoncé le lancement de la reprise mobile en partenariat avec Recommerce. L’offre de reprise mobile permet d’estimer et de revendre facilement son téléphone, ils sont ensuite reconditionnés pour être revendus ou recyclés. Un programme similaire a également été lancé par l’opérateur polonais d’Iliad . “Cette initiative s’accompagne du lancement d’une nouvelle offre de smartphones de seconde main. Le marché du mobile reconditionné reste balbutiant dans le pays, mais nous poussons ainsi à la transformation des habitudes de consommation et anticipe l’émergence des nouvelles demandes des consommateurs” Par ailleurs, des boîtes de collecte pour téléphones et accessoires usagés sont disponibles dans toutes nos boutiques en France et en Pologne.

Le reconditionnement chez Iliad touche même la partie Réseau mobile. Free a annoncé en mars 2023 le lancement du programme Vérification Bon Fonctionnement (VBF), une initiative innovante destinée à assurer le reconditionnement des antennes radio. Lorsqu’une antenne est démontée de nos sites mobiles, elle est désormais envoyée chez notre partenaire Amphenol Antenna Solutions pour y être contrôlée, mise à jour, réparée si besoin, puis reconditionnée avant d’être réinstallée sur un nouveau site mobile. Ce programme permet de multiplier par 2 ou 3 la durée de vie des antennes en évitant l’obsolescence d’usage.

Sur le fixe, la chaîne de production des Freebox a également été optimisé au maximum. “Depuis plusieurs années, nous avons mis la logique circulaire au cœur de nos process de fabrication et développé des pratiques exemplaires en termes de recyclage de nos plastiques, notamment. Nous avons aussi adopté un principe structurant, le refus de l’enfouissement. En effet, certains matériaux comme les mousses ou les polymères ne peuvent pas être recyclés en matière brute. Pour ce type de déchets, nos équipes cherchent des solutions sur mesure pour recycler toutes nos matières”. E oui, si vous avez déjà joué au foot sur un terrain synthétique, sa sous-couche a peut-être été fabriquée à partir d’une Freebox Crystal.

“Nous croyons à l’audace et à l’innovation. Elles sont au cœur de notre façon d’exercer notre métier. Il en est de même dans notre manière d’aborder ce défi gigantesque qui se pose à nous toutes et nous tous pour la préservation de notre planète : le changement climatique bien évidemment, mais aussi les réserves en eau, ou encore l’appauvrissement de notre capital naturel. Ces dernières années, les équipes mobilisées en interne sur le sujet ont pensé et mis en œuvre des solutions innovantes qui couvrent l’ensemble de notre chaîne de valeur, depuis l’amont, notre fourniture en énergie, jusqu’à l’aval, avec par exemple le recyclage de nos box. Nous avons travaillé, avec humilité, car rien n’est facile, mais avec détermination, car ces actions sont impérieuses, à l’amélioration aussi bien de nos scopes 1 et 2, que de notre scope 3, en intensifiant le dialogue avec tous nos partenaires. On ne sauvera pas la planète chacun dans notre coin“, a déclaré Thomas Reynaud, directeur général d’Iliad. Ses maîtres-mots : “Investir et nous investir pour la planète”.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox