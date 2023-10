L’info en vidéo : attention, Netflix fait grimper votre facture

Pour les retardataires, Netflix a annoncé la semaine dernière augmenter de deux euros le prix de ses abonnements Essentiel et Premium pour ses nouveaux et abonnés actuels. On résume tout en vidéo.

En une minute chrono, l’équipe d’Univers Freebox passe chaque semaine en revue l’information à retenir du moment ou de la journée. Parmi les thématiques traitées, l’actualité brûlante de Free, Orange, SFR et Bouygues Telecom mais aussi du monde de l’audiovisuel en règle générale et des nouvelles technologies. Ce format prend la forme de vidéos courtes et illustrées pensées pour les réseaux sociaux, à savoir TikTok, Instagram mais aussi Youtube (Shorts).

Dans cette vidéo, nous reveeons sur la nouvelle hausse de prix de Netflix malgré une jolie rentabilité affichée. Si la formule Standard avec pub à 5,99€/mois et Standard à 13,49€ sont épargnées, l’offre Essentiel passe de 8,99€/mois à 10,99€/mois, soit une hausse de 2€. De son côté, l’abonnement Premium subit la même hausse, il faudra désormais débourser 19,99€/mois au lieu de 17,99€/mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox