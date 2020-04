Les abonnés d’Orange, Free, SFR et Bouygues ont consommé 1,5 milliard de Go en seulement un trimestre

A mesure que la 4G se généralise sur le territoire, les abonnés des opérateurs dévorent de plus en plus de data en France. Soit en moyenne 9,5 Go/mois.

La tendance se poursuit. De plus en plus de Français surfent sur internet via un réseau 4G. Dans son nouvel observatoire du marché des communications électroniques en France pour le quatrième trimestre, l’Arcep révèle aujourd’hui que plus de 7 cartes SIM sur 10 sont désormais actives sur les réseaux 4G, soit 54,8 millions de cartes sur un total de 77,2 millions. C’est tout de même 7 millions d’activations supplémentaires en l’espace de 12 mois.

En moyenne, un abonné mobile consomme 9,5 Go/mois

Par conséquent, le volume de données consommées sur les réseaux continue de croître à un rythme soutenu. Estimée à 45% en un an, l’augmentation est spectaculaire : 1,5 exaoctet soit 1,5 milliard de Go ont été dévorés au quatrième trimestre par les usagers.

La consommation moyenne par abonné bondit quant à elle de 43% en un an. Une hausse tirée par les clients actifs sur les réseaux 4G, lesquels sont les plus gros consommateurs de données avec 9,5 Go par mois en moyenne (+30% en un an). A titre de comparaison, les abonnés Free Mobile consomment 13,9 Go par mois.

De moins en moins de SMS envoyés

En revanche, le SMS est de moins en moins utilisé. Au quatrième trimestre, un abonné mobile en envoyait en moyenne 185 par mois, un chiffre en baisse de 8% sur 12 mois. Le volume global de SMS, un peu moins de 41 milliards fin décembre 2019, diminuent depuis plus de trois ans, au profit des applications mobiles de messageries instantanées (Messenger, Viber, WhatsApp, etc.).

