Scaleway : la filiale d’Iliad met au service de l’Etat ses solutions cloud, dont une plateforme spéciale de visioconférence

Des services de l’État comme le ministère de l’Éducation nationale se tournent vers Scaleway pendant la crise de Coronavirus.

Le constat est frappant. En cette période de crise, de nouveaux besoins urgents et concrets apparaissent subitement, autant en matière de dimensionnement de plateformes non prévues pour un tel niveau de sollicitation, que d’usages nouveaux, générés par cette situation exceptionnelle. « Les institutions sont en quête d’acteurs de cloud, capables de les épauler concrètement, de mettre sans délais à leur disposition des infrastructures et solutions pragmatiques », constate aujourd’hui la filiale cloud d’Iliad.

Nouvelle Illustration de cette tendance, après le succès de sa solution publique Ensemble (Jitsi) ouverte à tous pour les visioconférences, Scaleway annonce avoir mis au service de l’Etat ses solutions cloud pour soutenir l’effort national et “faire face à l’explosion de la charge numérique et au défi de la continuité des activités en période de crise.”

Une plateforme PeerTube pour les enseignants dans chaque académie

Dans le détail, l’hébergeur français a mis en place une nouvelle solution basée sur Jitsi et dédiée au ministère de l’Éducation nationale, tous les agents peuvent ainsi communiquer par visioconférence. De plus, pour permettre aux enseignants de diffuser leurs cours sur une seule plateforme souveraine, le ministère a mis en place un service d’encodage et diffusion peer to peer de vidéos (PeerTube), basé sur l’environnement cloud public de Scaleway Element, autrement dit de l’écosystème de la filiale du groupe de Xavier Niel.

D’autres projets sont en préparation

“L’évolution de l’activité numérique est très différente selon les secteurs dans cette période inédite. Du côté des entreprises, alors que certains subissent la crise de plein fouet, d’autres tels que le logiciel en SaaS, les plateformes collaboratives, l’e-commerce, les applications, les services mobiles ou encore le streaming et le jeu vidéo font face à une explosion de la demande. En parallèle et sur un plan critique, les services de l’État subissent une sollicitation inédite et doivent reconnecter des millions d’utilisateurs et d’agents. La situation unique que nous vivons génère une augmentation sans précédent du besoin en Infrastructure et solutions déployables très rapidement, auquel le cloud sait répondre nativement”, précise t-on chez Scaleway.

D’autres projets sont ainsi en cours. La filiale d’Iliad a des échanges très réguliers avec la DINUM, les éditeurs de logiciels-clefs et les organismes qui sollicitent des ressources cloud renforcées, pour apporter des réponses pragmatiques et rapides à chaque demande venue des différents ministères.