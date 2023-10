Délaisser le déploiement de la fibre face aux obstacles, Free Mobile ou un autre, tant que ça marche… Vos meilleurs réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Les déclarations d’Orange sur le déploiement de la fibre sonnent comme un abandon facile

Trop coûteux et trop compliqué, le nouveau patron d’Orange France, Jean-François Fallacher, estime que généraliser la fibre partout en France est un rêve. Dans sa prise de parole, Jean-François Fallacher a ainsi largement remis en question l’objectif et la promesse d’Emmanuel Macron d’apporter la fibre à tous les foyers hexagonaux à l’horizon 2025. A ses yeux, “on arrive à la fin de ce projet” de déploiement alors que 86% des Français sont actuellement éligibles. S’il félicite le “travail gigantesque” effectué sur les dix dernières années, il n’en reste pas moins que les derniers foyers à raccorder s’avèrent très complexes et très coûteux, plus de 2 millions seraient concernés pour un total de 3 milliards d’euros supplémentaires à injecter. Dès lors, la 5G fixe et le satellite devraient être privilégiés, a-t-il indiqué. Une déclaration assez critiquée, y compris par Laure de la Raudière, présidente de l’Arcep. Pour certains de nos lecteurs : quand le vin est tiré, il faut le boire, même s’il y a des difficultés !

Les télécommandes virtuelles, est-ce seulement du dépannage ?

Free a généralisé la semaine dernière l’accès rapide à la télécommande virtuelle de la Freebox Révolution et du player Devialet sur les smartphones. Cependant, une question se pose : est-ce que la télécommande virtuelle présente un avantage par rapport à la bonne vieille version physique ? Ou est-ce uniquement une solution de dépannage ? Le débat reste ouvert, mais on peut arguer par exemple qu’un smartphone sera plus généralement chargé et disponible (dans la poche), qu’une télécommande. Mais après tout, tant que le choix est donné !

Les “débits de fou”, est-ce si important ?

Dans son nouvel observatoire détaillé du réseau de Free Mobile lors du 1er semestre 2023, RNC Mobile constate une progression annuelle forte et logique de la part des tests en 5G. “Ceux-ci varient de 39,7% en 2021, à 55,6% en 2022, puis 66,4% en 2023. C’est la conséquence de la progression du déploiement et de l’effet de l’évolution du parc des smartphones compatibles et des contributeurs à cette campagne de mesures.” La 3G, quelle soit en itinérance Orange ou en réseau propre a quasiment disparu des tests. Avec donc davantage de 5G, les performances sur le réseau mobile sont de plus en plus importantes, mais pour quoi en faire ? Si pour les passionnés de réseaux et de télécoms comme nous, la comparaison des débits proposés par chaque opérateur est pertinente et intéressante et peut même participer au choix d’un telco plutôt qu’un autre, il faut aussi reconnaître que le plus important, “c’est que ça marche”.

Le sujet de faire payer les GAFAM pour les réseaux continue de faire débat…

… même s’il a été visiblement tranché par la Commission européenne. En effet, aucun consensus n’a été trouvé lors d’une vaste consultation menée par cette dernière sur l’avenir des télécommunications. Après avoir étudié la question avec les entreprises, les ONG ou d’autres acteurs du milieu des télécoms, la “juste contribution” financière des géants comme Google ou Netflix, réclamée par de nombreux opérateurs, n’a pas été retenue. Si les arguments avancés par Orange, Bouygues Telecom ou autre ont été entendus, pour d’autres, ces derniers n’ont qu’à s’en prendre à eux-mêmes.

Passer de douze mois de promos à six, ce n’est pas si grave ?

Orange a initié la tendance la semaine dernière en réduisant à six au lieu de 12 mois la période de promotion proposée à ses nouveaux abonnés Livebox, Boîte Sosh fibre et à ses nouveaux clients à un forfaits mobile. SFR et Bouygues Telecom ont très vite emboîté le pas à son concurrent sur toutes les offres pour l’un et seulement sur le mobile pour l’autre. De quoi augmenter sensiblement ses revenus la première année pour tous ces opérateurs, mais est-ce vraiment si grave ? Le problème vient également de la période d’engagement qui elle reste inchangée, et oblige ainsi les nouveaux abonnés à payer le prix fort pendant six mois au moins, selon les offres. Nous vous avions déjà proposé une petite étude de la différence des dépenses nécessaires lorsque l’on est abonné à l’une de ces nouvelles offres.

