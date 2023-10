Les performances du réseau Free Mobile passées au crible

Notre partenaire RNC Mobile publie son observatoire des performances du réseau Free Mobile pour le 1er semestre 2023

Depuis l’été 2017, l’application RNC Mobile, disponible sur Android via le Play Store, permet d’alimenter une banque de données de mesures de débits. De quoi exploiter cette base d’informations afin d’évaluer les performances du réseau de Free Mobile en 3G, 4G, 5G.

Dans son nouvel observatoire détaillé du réseau de l’opérateur lors du 1er semestre 2023, RNC Mobile constate une progression annuelle forte et logique de la part des tests en 5G. “Ceux-ci varient de 39,7% en 2021, à 55,6% en 2022, puis 66,4% en 2023. C’est la conséquence de la progression du déploiement et de l’effet de l’évolution du parc des smartphones compatibles et des contributeurs à cette campagne de mesures.” La 3G, quelle soit en itinérance Orange ou en réseau propre a quasiment disparu des tests.

Autre enseignement, les sites actifs ne disposant que de la 4G ne représentent plus 12% des supports, un pourcentage quasiment nul en ce qui concerne la 3G. Par ailleurs, 63% des sites sont équipés de la bande 700MHz en 5G, capable de couvrir une zone bien plus étendue alors que 25% disposent de la bande 3,5 GHz.

“La 5G est présente, à ce jour, sur 87% des antennes-relais (sans comptabilisation des sites opérés en zone blanche). Il subsiste donc quelques centaines de sites du réseau propre émettant en 4G situés principalement en zone rurale et la quasi-totalité des sites opérés mutuellement par les quatre opérateurs (métro, tunnels, stades, sites commerciaux à couverture interne, etc…)”, précise RNC Mobile.

Sur la 4G, le pourcentage des sites 700 MHz, 1800 MHz, et 2600 MHz, bien que très élevé ( entre 86% et 94%) accuse une légère baisse depuis le début de l’année. Dans le même temps, le déploiement de la bande 210 MHz, réellement utilisable en 4G que depuis à peine deux an; continue sa forte progression, soit un gain de 14 points en seulement six mois pour une présence sur 37% des configurations.

Les débits 4G et 5G de Free Mobile

Quels débits peuvent atteindre les abonnés 4G de Free Mobile ? A cette question, RNC Mobile répond que “98 % des installations peuvent délivrer théoriquement 441 Mbps [en MIMO2x2] avec un mobile 4G (3CA sans 2100 MHz) et même 587 Mbps avec un mobile 4G pour 37% des sites (capables 4CA grâce au 2100 MHz)”.

En revanche, les équipements ne disposent que de deux fréquences de 20 MHz qui ne peuvent être agrégées en zone blanche. Par conséquent, “le débit théorique reste donc limité à 196 Mbps pour un utilisateur.”

Sur la 5G, “aucun progrès n’est perceptible à largeur de bande équivalente et à modulation identique, les débits obtenus en 5G sont quasiment équivalents pour la même largeur cumulée sur toutes les fréquences et toutes technologies. En théorie, le recours au DSS minore d’environ 20% le débit de la fréquence n28 disponible, soit d’environ 20 Mbps. En réalité, la différence n’est pas flagrante au vu de l’analyse des sites multi-testés sur les deux technologies”, apprend-on.

Pour les installations dotées de la 3,5 GHz, le débit maximal théorique est de 1249 Mbps (en MIMO2x2), voire 1793 Mbps (en MIMO4x4) avec un terminal adéquat, soit avec une installation complète très récente ou modernisée en zone dense.Selon le dernier baromètre d’nPerf, Free Mobile a affiché les débits les plus faibles lors du 1er semestre 2023; soit 176 Mbit/s en download contre 366 Mbit/s pour Orange.

Aujourd’hui, la plupart des départements métropolitains et 541 communes disposent d’au moins un test de débit de plus de 500 Mbps sur le réseau de Free Mobile . Seuls 11 n’en disposent pas comme les Hautes-Alpes, Ardennes, Aveyron, Charente, Creuse, Indre, Lot, Lozère, Haute-Marne, Orne et Hautes-Pyrénées. “22 départements ont été testés plus de 100 fois à plus de 500 Mbps et 2 d’entre eux disposent de 1000 tests et plus”.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox