L’info en vidéo : la nouvelle Livebox d’Orange ne fait pas rêver

Si vous l’avez loupé, Orange a lancé une nouvelle Livebox 7, qui a tout d’une 6, sauf le prix et les débits.

En une minute chrono, l’équipe d’Univers Freebox passe chaque semaine en revue l’information à retenir du moment ou de la journée. Parmi les thématiques traitées, l’actualité brûlante de Free, Orange, SFR et Bouygues Telecom mais aussi du monde de l’audiovisuel en règle générale et des nouvelles technologies. Ce format prend la forme de vidéos courtes et illustrées pensées pour les réseaux sociaux, à savoir TikTok, Instagram mais aussi Youtube (Shorts).

Dans cette nouvelle vidéo, nous revenons sur la dernière née des box de l’opérateur historique et sur l’évolution assez minime qu’elle apporte par rapport à la génération précédente. Malgré des débits et un prix plus élevé avec une promotion de seulement six mois, on aurait pu espérer davantage de nouveautés… Une déception et une surprise, la box faisant à peine mieux que la Freebox Pop et bien moins que la Delta, alors que la Freebox V9 est attendue en fin d’année.

