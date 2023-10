Les serveurs nPerf des opérateurs à La Réunion ne reflètent pas fidèlement les débits de Free Mobile

Des serveurs nPerf à deux vitesses pour Free à La Réunion.

Les tests de débit sont devenus courants parmi les passionnés de téléphonie mobile à La Réunion, jouant un rôle essentiel dans l’évaluation de la qualité des services offerts par les différents opérateurs. De plus les résultats de ces mesures sont fréquemment mises en avant dans des publicités pour vanter la vitesse de connexion des opérateurs. Cependant, il semble que les serveurs nPerf des opérateurs SFR Réunion, Canal+ Réunion et Zeop ne parviennent pas à refléter de manière précise les débits de Free Mobile. Malgré la capacité de Free à fournir des débits 4G dépassant les 600 Mb/s, et plus du double en 5G dans des conditions optimales, les tests effectués sur les serveurs locaux semblent montrer des résultats nettement inférieurs.

Serveurs locaux en deçà des attentes

Lorsque les Freenautes Réunionnais ou les abonnés Telco OI effectuent des tests de débit via les serveurs nPerf des opérateurs locaux tels que SFR Réunion, Canal+ Réunion ou encore Zeop, les résultats dépassent rarement les 600 Mb/s, voire chutent en dessous de 200 Mb/s aux heures de forte affluence, alors que sur les serveurs 40G de Free à Paris, Orange Réunion, ou via Fast, la plateforme de test de débit de Netflix, les débits dépassent largement ces chiffres.

nPerf n’est pas en cause, mais qui l’est ?

La première question qui se pose est de savoir si cette différence est attribuable à nPerf. En réalité, nPerf est une plateforme de test de débit neutre, et il est peu probable qu’elle soit responsable de cette disparité. Le problème semble plutôt résider dans l’interconnexion entre Free Mobile Réunion (Telco OI) et les trois opérateurs en question. Orange Réunion, qui dispose également d’un serveur nPerf, semble bénéficier contrairement aux autres opérateurs, d’une interconnexion légèrement plus élevée avec Free Mobile Réunion (Telco OI), permettant ainsi d’atteindre des débits allant jusqu’à 900 Mb/s sur nPerf selon les tests réalisés par nos soins, ce qui reste toujours en deçà du serveur Free à Paris.

La solution pour Free Mobile réside dans l’amélioration de l’interconnexion entre ses infrastructures et celles des opérateurs locaux. Installer un serveur nPerf de 10 Gb/s dans son nouveau siège réunionnais, situé dans la zone Technopole de Saint Denis, comme cela a été au lancement de Free Caraibe en Martinique et en Guadeloupe, pourrait également être une réponse efficace et rapide à ce problème. Cette mise à niveau de l’infrastructure permettrait d’assurer une observation des débits plus proches de la réalité, offrant ainsi une expérience de test de débit plus précise pour les Freenautes de l’île intense.

Il est indéniable que les tests de débit sont devenus un élément clé en matière de marketing chez les opérateurs de téléphonie mobile et fixe à La Réunion. Cependant, la disparité entre les résultats obtenus via les serveurs nPerf des opérateurs locaux et la réalité des débits offerts par Free Mobile soulève des questions quant à l’interconnexion entre ces acteurs et les chiffres avancés dans certains observatoires. Espérons que de telles améliorations soient dans les cartons du groupe Iliad et Axian, afin que le prochain baromètre de nPerf puisse refléter de manière plus précise les débits de l’opérateur de Xavier Niel dans l’océan indien.

