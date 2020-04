Pendant le confinement, Xiaomi propose son SAV porte-à-porte pour réparer ses smartphones

Xiaomi s’adapte au contexte actuel de confinement de la population et propose un service après-vente adapté, avec son “SAV porte-à-porte”.

Avec les mesures de confinement imposées par le gouvernement, il est moins évident de faire réparer son smartphone en cas de panne ou de casse. Aux propriétaires de ses modèles, Xiaomi propose son “SAV porte-à-porte”. Mis en place en Espagne et en Italie, le service arrive à présent en France.

Concrètement, en cas de panne, il suffit de contacter le service client Xiaomi par téléphone (0 805 37 09 16, du lundi au vendredi de 9h00 à 21h00 et le samedi de 9h00 à 18h00), par e-mail (service.fr[at]xiaomi.com) ou par chat (à l’adresse https://www.mi.com/fr/, du lundi au vendredi de 9h00 à 21h00 et le samedi de 9h00 à 18h00). Après un rendez-vous convenu avec l’utilisateur, le smartphone est récupéré au domicile par un coursier, déposé dans l’un des centres de service de Xiaomi en France et rapporté au domicile de l’utilisateur après réparation. Xiaomi précise que le service concerne “les appareils ont été achetés via les canaux autorisés de Xiaomi”. La réparation est gratuite pour les appareils sous garantie. Contacté par Univers Freebox, le constructeur a précisé qu’en cas de réparation hors garantie, l’utilisateur ne paiera que les frais de réparation. Aucun frais logistique.

Autre chose annoncée par le constructeur : tous les produits Xiaomi dont la garantie légale expire entre le 15 mars et le 15 avril 2020 voient leur garantie étendue de trois mois.