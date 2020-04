Clin d’oeil : le message de soutien adorable d’un bout de chou aux techniciens télécoms mobilisés pendant la pandémie

Clin d’oeil : c’est la ritournelle du confinement, tous les soirs pléthore de Français se donnent rendez-vous à 20h et ouvrent leurs fenêtres pour applaudir leurs héros, le personnel soignant. Mais omettraient-ils aussi d’applaudir, les caissières, chauffeurs livreurs et techniciens télécoms ? C’est une certitude. Un petit garçon, “Noé”, lui n’oublie pas les techniciens mobilisés jours et nuits sur le terrain pour assurer la connexion internet des Français pendant le confinement. Son message, couché sur papier, va au-delà de la mignonnerie : “A 20h, je frappe des mains pour les techniciens télécoms qui nous maintiennent internet”.

Aujourd’hui , environ 15 000 techniciens et ingénieurs tous opérateurs confondus s’assurent du bon fonctionnement des réseaux de télécommunication dans l’hexagone.