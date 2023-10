La SNCF déploie deux réseaux fibre à destination des opérateurs et des entreprises

La compagnie gérant les chemins de fer devient un opérateur de données à travers sa filiale Terralpha qui prend de plus en plus d’importance.

Avec près de 10 millions de chiffre d’affaires prévu en 2023, Terralpha “n’est plus tout à fait anecdotique” en France. La filiale de la SNCF, lancée en 2021, a reçu un prêt de 10 millions d’euros de la part de la maison-mère pour développer deux réseaux de fibre optique, avec un total de 20 000 kilomètres de lignes.

Cela permettra à l’entreprise de disposer “d’un maillage unique, du nord au sud, de l’est à l’ouest, sans que la donnée quitte le réseau” explique le directeur général de la société. Ces réseaux, seront loués à de grandes entreprises ou à des opérateurs télécoms pour transporter les données. L’un reliera les grandes métropoles françaises et sera achevé début 2024, tandis que le second dessert les axes secondaires et entend connecter une cinquantaine de villes d’ici à 2025. Avec cette présence, Terralpha vise avant tout des clients locaux.

Le projet est émergé d’une constatation en 2015 : la SNCF dispose de surcapacités de fibre optique, déployées le long des lignes de chemin de fer pour la signalisation et les communications. Le réseau quant à lui sera également soutenu par plusieurs centres de données. L’un d’entre eux est déjà en service depuis un an et loué à moitié.

Source : Le Monde

