Si vous utilisez le décodeur TNT de la Freebox ou autres , de fortes perturbations peuvent vous impacter

L’ANFR annonce qu’un phénomène météorologique particulier peut causer des problèmes de réception de la télévision hertzienne, et ce, jusqu’à jeudi.

Il faudra peut-être repasser à la réception TV via l’ADSL ou la fibre. Sur son site web dédié à la télévision numérique terrestre, l’agence nationale des fréquences explique que suite à un phénomène météorologique, des conditions de propagations radioélectriques spécifiques peuvent engendrer des difficultés de réception de la TNT.

Un problème d’assez grande ampleur, comme l’indique la carte communiquée par l’agence. Les perturbations sont temporaires et pourraient durer jusqu’au jeudi 12 octobre 2023. Si vous accédez à la TNT via le tuner dédié de votre Freebox par exemple, il est donc possible que vous deviez repasser à une diffusion passant par internet.

À la fin de cet épisode, l’ensemble des chaînes de la TNT sera de nouveau accessible. Si une recherche et mémorisation des chaînes a été malencontreusement réalisée, il faudra réitérer cette opération à la fin de l’épisode de propagation pour toutes les retrouver.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox