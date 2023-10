Piratage : l’Arcom a bloqué environ 2000 noms de domaines l’année dernière, une pratique en baisse

La lutte contre le piratage continue pour le régulateur de l’audiovisuel français, qui constate une nette baisse d’usage du Peer to Peer.

Dans les documents annexés au projet de loi de finances (PLF) de 2024, l’Arcom révèle qu’environ 2000 noms de domaines ont été directement bloqués par le régulateur durant l’année 2022. A cela s’ajoutent également 182 sites miroirs.

Il ne s’agit cependant pas des seuls chiffres présents concerneant la lutte contre l’usage illicites d’outils informatiques. En effet, on apprend également que le P2P “à des fins délictueuses” a drastiquement chuté, de 75% depuis 2010.”« Si, en 2010, plus de 8 millions d’internautes utilisaient le pair à pair à des fins délictueuses, les efforts de l’Hadopi et désormais de l’Arcom pour mettre fin à ces pratiques ont permis de faire diminuer celles-ci de près de 75 % », explique le régulateur.

Il ajoute par ailleurs qu’en 2022, « 2 millions d’internautes ont consommé de manière illicite des contenus dématérialisés en pair à pair, soit 22 % des internautes ayant des pratiques illicites ».

Source : Nextinpact

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox