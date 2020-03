Astro Slide : une fusion entre un smartphone et un PC portable ?

Planet Computers présente son Astro Slide. Un smartphone 5G disposant d’un système de slide abritant un imposant clavier.

La majorité des fabricants de smartphones développent des terminaux complètement tactiles de nos jours. Cependant, le constructeur anglais Planet Computers tente de relancer la mode du clavier physique avec son nouvel Astro Slide. Cet appareil est doté d’un clavier physique composé de grandes touches. Cela pourrait ravir ceux pour qui l’absence de touches physiques se fait ressentir sur un terminal.

Le nouveau terminal de Planet Computers tourne sous Android 10. Il dispose d’un SoC MediaTek Dimensity 1000 embarquant un modem 5G. Le processeur octocore est équipé de 4 cortex A55 ainsi que 4 cortex A77. L’appareil inclut également le WiFi 6 ainsi que 6 Go de mémoire vive. Le smartphone mesure 6,54 pouces de diagonale et dispose de 128 Go de stockage extensible par le biais d’une carte micro SD.

Initialement prévu au prix de 819 euros, l’Astro Slide fait partie d’un projet de financement participatif. Il est disponible grâce à une offre spéciale au prix de 491 euros avec 40 % de réduction, pour un envoi partout dans le monde.

Source : Engadget