Découvrez les nouveaux films gratuits que va ajouter Free ce vendredi sur OQee Ciné

Oqee Ciné s’enrichit une nouvelle fois, avec l’ajout de 7 nouveaux films dès demain vendredi

OQEE Ciné, c’est le service d’AVOD de Free qui propose plus de 500 films et séries gratuits, Celui-ci est disponible sur le player Freebox Révolution, Pop et Free Devialet mais aussi en mobilité via l’application Oqee by Free puis encore via les TV connectées Android TV et les navigateurs.

Et comme chaque semaine, de nouveaux contenus gratuits vont être ajoutés. Dès ce vendredi 29 septembre vous pourrez retrouver le Thriller haletant Angles d’attaque réunit un casting 5 étoiles pour interpréter les témoins d’une tentative d’assassinat du Président des Etats-Unis : du garde du corps Dennis Quaidau Président William Hurt, en passant par le touriste Forest Whitaker, les journalistes Zoë Saldana et Sigourney Waver, jusqu’au terroriste Saïd Taghmaoui.

Avec Trainspotting 2, Danny Boyle retrouve 20 ans après les 4 amis de Trainspotting, le film culte qui a propulsé le réalisateur et ses interprètes au rang de phénomène générationel. Ewan McGregorest Mark Renton (“Rent Boy”) qui décide d’assumer les conséquences de sa trahison passée, face à un Robert Carlyle (“Franco” Begbie) bien décidé à se venger. Leurs anciens acolytes, “Spud” et “Sick Boy”, sont-ils prêts à lui pardonner?

Vous avez rendez-vous avec l’irrésistible sourire de la Star de la semaine : Julia Roberts. Dans l’émouvant Sourire de Mona Lisa, elle incarne une jeune professeure anticonformiste qui ouvre la voie de l’indépendance à ses élèves Kirsten Dunst et Maggie Gyllenhaal.

Depuis sa révélation planétaire dans Pretty Woman, l’actrice la plus glamour de Hollywood s’est essayée à tous les registres : le Fantastique dans L’expérience interdite, film emblématique des années 90 où elle donne la réplique à Kiefer Sutherland et Kevin Bacon, mais aussi le Thriller comme Mary Reilly de Stephen Frears dans lequel elle joue la servante d’un inquiétant Docteur Jekyll interprété par John Malkovich,

Autre actrice Oscarisée, la magistrale Charlize Theron tient tête au couple sinistre Kevin Bacon – Courtney Love qui kidnappe sa fille dans l’angoissant Thriller Mauvais piège.

Les comédiens français ne sont pas en reste : dans la charmante comédie romantique Au suivant !, la pétillante Alexandra Lamy fait un casting pour choisir l’homme de sa vie… et tombe sous le charme décalé de Clovis Cornillac.

