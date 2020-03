La mise au clair de Canal+ sur toutes les box parmis les initiatives solidaires les plus appréciées des Français

Durant cette première semaine de confinement, plusieurs entreprises ont lancé initiatives dans le cadre de l’épidémie. Le passage en clair des chaînes Canal+ a particulièrement marqué les Français la semaine dernière.

Une étude réalisée par l’institut CSA de Nice sur 1102 Français a noté que près d’un Français sur deux était capable de citer spontanément une action lancée par une marque durant cette première semaine de confinement en France. Canal+ a fini dans le top 3.

La mise au clair de Canal+ saluée, Netflix et Amazon comme marques les plus utiles

Pour rappel, Maxime Saada annonçait lundi 16 mars dernier la mise au clair de toutes les chaînes Canal+ sur l’ensemble des box des opérateurs. Une initiative qui a donc marqué les Français, surtout que l’annonce a été faite peu avant l’annonce des mesures de confinement de la part du président Emmanuel Macron.

Et cette mise au clair, considérée comme une initiative solidaire a été très appréciées par les Français d’après cette étude, se classant sur le podium aux côtés de LVMH fournissant des masques et gels aux hôpitaux, et Intermarché qui adaptait ses horaires pour les personnes âgées et les soignants. En somme, le geste permettant aux abonnés d’accéder à du contenu supplémentaire pendant le confinement a été très apprécié. Reste à voir si, après avoir repassé la plupart de ses chaînes en crypté samedi dernier, Canal+ restera encore aussi plébiscité pour cette mise au clair la semaine prochaine.

Cette même étude, réalisée du 19 au 23 mars, a également mis en avant les marques jugées les plus utiles pour les Français. Si les grandes enseignes de distribution sont premières, ce qui est normal, en dehors de ces besoins vitaux, c’est Amazon et Netflix qui sont jugés comme les plus utiles en ce moment. C’est vrai qu’en temps de confinement, Netflix évitera à beaucoup des soirs d’ennui. Et la livraison d’Amazon, ainsi que son service de SVOD a du également dépanner pas mal d’utilisateurs.