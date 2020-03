Clin d’oeil: Canal+ profite du confinement pour promouvoir MyCanal

Le message de cette période de confinement, c’est “restez chez vous” et pour supporter d’être tout seul à la maison, Canal semble avoir la solution.

Les déplacements sont très restreints afin d’éviter la propagation du COVID-19, donc il faut trouver de quoi s’occuper à la maison. Pour l’occasion, Canal a réalisé un spot dédié à cette situation pour promouvoir myCanal.

Le petit clip a été partagé par Maxime Saada sur Twitter, et assemble plusieurs extraits de films et de séries rappelant justement le confinement, notamment dans les phrases de dialogues rappelant la situation et certaines situations. On note par exemple des citations du Roi Lion bien choisies, ou de Baron Noir.

Le tout pour promouvoir le service MyCanal, avec “l’intégralité des programmes de Canal+ à rattraper, ou à redécouvrir” sur le service de Canal+. Malin de la part de la chaîne !