Après Free, Orange offre l’accès à une chaîne à ses abonnés en solidarité avec le Maroc

Les abonnés Livebox peuvent accéder à la chaîne 2M Monde gratuitement sur la TV d’Orange jusqu’au 4 octobre.

Une initiative pour les personnes ayant des proches ou de la famille dans le pays ou dans la région sinistrée depuis le séisme ayant fait plus de 2000 morts. Alors que Free annonçait hier offrir jusqu’au 30 septembre l’accès à 2M Maroc à ses abonnés Freebox, Orange emboîte le pas en passant la chaîne 2M Monde en clair sur ses Livebox.

Les abonnés Orange peuvent donc suivre l’actualité marocaine gratuitement depuis le canal 521 de leur décodeur, et ce, jusqu’au 4 octobre prochain. Cette chaîne généraliste diffuse bien sûr des reportages et des émissions d’information mais aussi des émissions plus légères. Des initiatives qui viennent compléter les actions des opérateurs, offrant des communications à leurs abonnés pour qu’ils puissent joindre leurs proches se trouvant au Maroc.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox