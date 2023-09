Le saviez-vous : tous les smartphones achetés chez Free Mobile sont couverts par une garantie commerciale gratuite

Vous avez achetés un mobile chez Free ? Votre terminal est automatiquement couvert par une garantie commerciale et par les garanties légales.

Les abonnés Free Mobile tout comme les clients des autres opérateurs bénéficient d’une garantie commerciale gratuite à compter de la date de la facture d’achat d’un smartphone neuf ou reconditionné.

Ainsi, les iPhone bénéficient d’une garantie commerciale d’un an contre 2 ans pour les smartphones des autres marques. Pour les terminaux achetés d’occasion chez Free Mobile, la durée est d’un an.

“La facture remise par Free Mobile constitue le bon de garantie nécessaire à sa mise en œuvre. La garantie commerciale est gratuite. Elle ne couvre pas les dommages d’origine externe ou consécutifs à une utilisation non conforme aux consignes fixées par le constructeur dans la notice fournie du téléphone, une intervention autre que celle des personnes habilitées par le constructeur, d’un choc, d’une exposition à l’humidité. Sont également exclus de la garantie, les produits dont l’étiquette ou le numéro d’identification est illisible ou absent et les produits verrouillés”, indique l’opérateur dans ses conditions générales de vente.

Pour bénéficier du SAV, il suffit de contacter le 3244, ce service d’assistance ne concerne donc que les terminaux mobiles achetés auprès de Free. “Un spécialiste se chargera d’effectuer avec vous un diagnostic par téléphone pour identifier la panne de votre mobile. Après validation du dysfonctionnement de votre mobile et vérification des conditions de garantie et d’éligibilité, il vous communiquera les modalités de notre service après-vente”, annonce de son côté l’assistance Free.

Par ailleurs, les consommateurs bénéficient également de la garantie légale de conformité pendant deux ans après la réception de leur achat. Celle-ci peut être utilisée en cas d’apparition d’un défaut de conformité : “Durant ce délai, le consommateur n’est tenu d’établir que l’existence du défaut de conformité et non la date d’apparition de celui-ci”. Si le défaut n’est pas jugé mineur, l’utilisateur pourra bénéficier d’une réparation ou au remplacement de son smartphone avec en prime une prolongation de 6 mois à 2 ans de la garantie légale. Dans certains cas, il est possible d’obtenir une réduction du prix d’achat en conservant le terminal ou mettre fin au contrat en se faisant rembourser intégralement contre restitution du bien.

L’assurance payante en partenariat avec Axa

Pour une assurance plus poussée que ce soit pour l’achat comptant d’un mobile ou via Free Flex, Free propose depuis décembre 2022 à ses abonnés Mobile une assurance payante et facultative qui garantit la réparation ou le remplacement du smartphone acheté ou loué, neuf ou reconditionné. Les garanties systématiquement prévues sont la casse, l’oxydation, le vol avec agression, avec effraction, vol à la tire, à la sauvette, ou par introduction clandestine. En revanche, la panne, les dommages, défaillances ou défauts, imputables à des causes d’origine interne ne sont pas assurés au même titre que la perte, l’oubli, ou une disparition inexpliquée. Côté tarifs, il faudra compter entre 5,99€/mois pour les mobiles les moins chers et 19,99€/mois pour les plus onéreux avec un engagement de 12 mois.

