Freebox Mini 4K, One, Pop et Delta : En plus de la coupe du monde de rugby, TF1 va proposer de nouveaux contenus en 4K à partir de ce mois

Du nouveau sur la Freebox pour les abonnés qui disposent du matériel compatible 4K. S’il y a peu de contenus disponibles en 4K sur les Freebox, cela évolue tout doucement. Nous vous annoncions la semaine dernière que la coupe du monde de rugby allait êtres diffusée conjointement sur TF1 4K, canal 101, et M6 4K, disponibles gratuitement pour les abonnés Freebox idoines, à savoir Delta, Pop et Mini 4K, qui va diffuser un nouveau contenu. En ce mois de septembre, c’est une nouvelle série qui va être diffusée sur Tf1 4K, vient d’annoncer la chaîne. Vous pourrez ainsi retrouver La nouvelle saison de SWAT (la 6ème) en diffusion à partir du 19 septembre et tous les mardi, à 21h10, 22h25 et 22h25. Résumé : 6eme saison pour la série S.W.A.T. et Shemar Moore. Toujours déchiré entre sa loyauté envers le milieu où il a été élevé et son allégeance à l’équipe du S.W.A.T. Daniel “Hondo” Harrelson s’efforce de combler le fossé qui sépare ses deux mondes. Engagé dans son travail, Hondo se prépare aujourd’hui à la paternité avec sa petite amie, Nichelle, responsable d’un centre communautaire du sud de Los Angeles. Lors d’un voyage à Bangkok pour s’entraîner avec la première équipe S.W.A.T. en Thaïlande, Hondo et son ancien copain militaire Joe tombent sur un vaste trafic d’héroïne lié à Los Angeles… Les deux se retrouvent alors en cavale pour échapper à un puissant baron de la drogue. TF1 4K, est disponible et incluse pour les abonnés disposant d’un débit supérieur à 17 Mbits/s et équipés d’une Freebox 4K, One,Pop ou Delta (la Freebox Révolution n’est, elle, pas compatible 4K) Cela concerne donc les Freenautes disposant d’un Player mini 4K en multi TV. Pour profiter de l’Ultra Haute Définition il est bien sûr nécessaire de disposer d’un téléviseur 4K, même si la chaîne est accessible sur un simple téléviseur HD. Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox