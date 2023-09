Disney+ lance une promotion sur son abonnement, accessible à certains abonnés Freebox

Pour la rentrée, l’abonnement à Disney+ passe à 6,99€/mois pendant 3 mois.

Avis aux futurs nouveaux abonnés ainsi qu’aux anciens utilisateurs qui souhaitent se réabonner, Disney+ propose jusqu’au 20 septembre, une promotion de 20% sur son abonnement, lequel passe de 8,99€/mois à 6,99€/mois pendant 3 mois.

Si les abonnés Freebox Pop et Delta profitent de 3 mois d’abonnement offert à la plateforme, ceux qui n’auraient pas prolongé l’aventure pourront sans doute profiter de cette réduction. Les abonnés Freebox mini 4K et Révolution sans également concernés même si le service de streaming de la firme aux grandes oreilles ne sera jamais accessible en direct sur la box iconique de Free. Il faudra dans ce cas utiliser un appareil compatible comme une TV connectée, un mobile, une console de jeux ou encore l’Apple TV 4K voire un ordinateur.

Disney+ met à la disposition de ses abonnés un catalogue de séries primées, de films à succès et de créations originales de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic et Star. Des dessins animés intemporels aux documentaires inspirants, en passant du drame à la comédie.

Hausse prix et nouvelles formules en novembre

Dramatique pour certains, Disney+ augmentera de 3 euros son offre actuelle dès le 1er novembre laquelle passera ainsi à 11,99€/mois. Pour tenter de faire passer la pilule, le service donnera la possibilité de passer à un nouvel abonnement avec publicité à 5,99€ ou à une toute nouvelle formule plus basique baptisée “standard” au prix de 8,99€/mois. Mais il faudra se contenter du Full HD au lieu de l’UHD/HDR, et de 2 écrans à la place de 4 ou encore de la qualité stéréo 5.1 en lieu et place du Dolby Atmos.

