Tuto vidéo : comment améliorer la connexion wifi de votre Freebox

Durant cet été, Univers Freebox vous propose de (re) découvrir les tutoriels et astuces qui vous on plus plu et qui vous proposent de vous aider à utiliser tous les services de votre Freebox ou de Free Mobile.

Aujourd’hui, nous nous intéressons au Wifi. Si votre connexion est lente ou même que ne recevez pas du tout de signal, nous vous donnons tous les conseils et toutes les astuces pour résoudre le problème.

